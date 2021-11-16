    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Сильный пожар в центре Харькова: горит жилой дом по улице Культуры (видео)
16.11.2021  01:23   Дмитрий Колоней

Сильный пожар в центре Харькова: горит жилой дом по улице Культуры (видео)

О чрезвычайном происшествии в Харькове сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове сильный пожар в районе Сумского рынка. Горит 500 квадратных метров здания по улице Культуры,10.  Пожарные на месте. Прибыло уже 16 единиц техники. Работе пожарных мешают хаотично припаркованные автомобили. 

Читайте также: Под Харьковом сутки ликвидируют пожар на свалке бытовых отходов

Напомним, на Харьковщине хозяин квартиры потушил пожар в своей квартире. Однако во время тушения пламени 19-летний молодой человек получил ожоги рук и отравление угарным газом.

Пожар Харьков: Горит пятиэтажное здание в центре Харькова

Пожар Харьков: Горит пятиэтажное здание в центре Харькова

 

Тэги:  пожар, горит здание, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.11 Криминал и происшествия Пожар в бане под Харьковом тушили больше семи часов 15.11 Криминал и происшествия Под Харьковом сутки ликвидируют пожар на свалке бытовых отходов 14.11 Криминал и происшествия Пожар под Харьковом: столб дыма стоит над Безлюдовкой (видео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 