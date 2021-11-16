Сильный пожар в центре Харькова: горит жилой дом по улице Культуры (видео)

О чрезвычайном происшествии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове сильный пожар в районе Сумского рынка. Горит 500 квадратных метров здания по улице Культуры,10. Пожарные на месте. Прибыло уже 16 единиц техники. Работе пожарных мешают хаотично припаркованные автомобили.
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Напомним, на Харьковщине хозяин квартиры потушил пожар в своей квартире. Однако во время тушения пламени 19-летний молодой человек получил ожоги рук и отравление угарным газом.
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Финансы требуют серьезного подхода. И осторожнее с тратами: сегодня поход в магазин «за хлебушком» может пробить внушительную брешь в кошельке.
Утро в Харькове будет пасмурным, но днем небо прояснится и ясная погода продержится до позднего вечера. Облачно с прояснениями.
15 ноября отмечается Всемирный день рециклинга (или вторичной переработки), цель которого – привлечь внимание к сохранению чистой атмосферы.
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