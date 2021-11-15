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15.11.2021  20:53   Дмитрий Колоней

Внезапно начали душить и избивать мужчину: в Харькове осужден грабитель

Вынесен приговор одному из трех разбойников, ограбивших харьковчанина на ХТЗ.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя окружной прокуратуры Сергея Сотника, установлено, что в июне 2018 года трое мужчин в Индустриальном районе Харькова решили ограбить возвращавшегося домой с работы мужчину.
 
 
Они обратились к мужчине вроде бы за помощью, но неожиданно для него один из нападавших начал его душить, а другие стали избивать. После того как мужчина перестал сопротивляться, злоумышленники забрали  его телефон и сумку с личными вещами.
 
Во ходе расследования и суда обвиняемый свою вину не признал. Приговором Орджоникидзевского районного суда города Харькова от 4 ноября 2021 года мужчина признан виновным и назначен наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Идет срок подачи апелляций.
 
Напомним, ранее мы писали об убийстве женщины на Московском проспекте. Полиция задержала расправившегося с ней преступника Дмитрия Захарова. 

 

Источник:   Прокуратура
 Тэги:  ограблоение, раз-бой, харьков, хтз
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