15.11.2021 20:53 Дмитрий Колоней

Внезапно начали душить и избивать мужчину: в Харькове осужден грабитель

Вынесен приговор одному из трех разбойников, ограбивших харьковчанина на ХТЗ.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя окружной прокуратуры Сергея Сотника, установлено, что в июне 2018 года трое мужчин в Индустриальном районе Харькова решили ограбить возвращавшегося домой с работы мужчину.

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Они обратились к мужчине вроде бы за помощью, но неожиданно для него один из нападавших начал его душить, а другие стали избивать. После того как мужчина перестал сопротивляться, злоумышленники забрали его телефон и сумку с личными вещами.

Во ходе расследования и суда обвиняемый свою вину не признал. Приговором Орджоникидзевского районного суда города Харькова от 4 ноября 2021 года мужчина признан виновным и назначен наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Идет срок подачи апелляций.

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