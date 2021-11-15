15.11.2021 20:41 Дмитрий Колоней

Популярный египетский курорт залили потоки грязи

Египетский курорт Хургада фактически затопило в результате аномальных ливней.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Апостроф, в Хургаде прошли сильные ливни, вызвавшие наводнения. Дожди также пронеслись над городами Сафага и Марса Алам. Все дороги будут перекрыты, пока погодные условия не улучшатся.

Воду откачивают экстренные службы, так как в туристических городах почти нет ливневой канализации и курорты "ушли под воду" достаточно быстро.

Еще одну опасность представляют голые провода на улицах, в связи с чем местные жители попадают под удары током. Власти бросили все силы на устранение последствий непогоды.

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