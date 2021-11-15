    
Главная Новости Харькова Общество Популярный египетский курорт залили потоки грязи
15.11.2021  20:41   Дмитрий Колоней

Популярный египетский курорт залили потоки грязи

Египетский курорт Хургада фактически затопило в результате аномальных ливней.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Апостроф, в Хургаде прошли сильные ливни, вызвавшие наводнения. Дожди также пронеслись над городами Сафага и Марса Алам. Все дороги будут перекрыты, пока погодные условия не улучшатся.
 
 
Воду откачивают экстренные службы, так как в туристических городах почти нет ливневой канализации и курорты "ушли под воду" достаточно быстро.
Еще одну опасность представляют голые провода на улицах, в связи с чем местные жители попадают под удары током. Власти бросили все силы на устранение последствий непогоды.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Китае изобрели вакцина, которую можно вдыхать.
Источник:   Апостроф
 Тэги:  наводнение, ливни, египет, хургада, курорт
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.06 Общество В Грузии объявлен траур по жертвам сильнейшего наводнения в Тбилиси (ВИДЕО, ФОТО) 12.06 Власть Украина справится с наводнением – Кабмин 12.06 Экономика и промышленность Украинский авторынок наводнят машины, тонувшие во время потопа в Европе (ВИДЕО)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 