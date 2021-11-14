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14.11.2021  13:00   

В Египте - нашествие скорпионов, есть погибшие

Насекомые заполонили курортный город Асуан.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на службу ВВС, чрезвычайная ситуация случилась из-за непогоды в городе Асуан - регион накрыли ливень, гроза и град. В итоге скорпионы пришли с гор и пустынь на улицы. Египтеские власти подняли тревогу, предупреждая жителей и отдыхающих об опасности и убеждая их оставаться дома, избегать мест с большим количеством насаждений и быть осмотрительными. От укусов умерли три человека,  около 450 пострадали.
 
Противоядие уже направлено в медцентры в селах и городах региона. Массово привить население от яда скорпиона пока не спешат, чтобы сохранить противоядие для тяжелых случаев. 
 
Отметим, в Египте обитают два вида одних из самых смертоносных в мире толстохвостых скорпионов. При этом яд черного жирохвоста, например, может убить человека менее чем через час. Наиболее опасными укусы скорпионов являются для детей и пожилых людей.
 
 
Тэги:  скорпионы, нашествие, египет, прививки, яд
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