14.11.2021 13:00
В Египте - нашествие скорпионов, есть погибшие
Насекомые заполонили курортный город Асуан.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на службу ВВС, чрезвычайная ситуация случилась из-за непогоды в городе Асуан - регион накрыли ливень, гроза и град. В итоге скорпионы пришли с гор и пустынь на улицы. Египтеские власти подняли тревогу, предупреждая жителей и отдыхающих об опасности и убеждая их оставаться дома, избегать мест с большим количеством насаждений и быть осмотрительными. От укусов умерли три человека, около 450 пострадали.
Противоядие уже направлено в медцентры в селах и городах региона. Массово привить население от яда скорпиона пока не спешат, чтобы сохранить противоядие для тяжелых случаев.
Отметим, в Египте обитают два вида одних из самых смертоносных в мире толстохвостых скорпионов. При этом яд черного жирохвоста, например, может убить человека менее чем через час. Наиболее опасными укусы скорпионов являются для детей и пожилых людей.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0