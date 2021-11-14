14.11.2021 13:00

В Египте - нашествие скорпионов, есть погибшие

Насекомые заполонили курортный город Асуан.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на службу ВВС, чрезвычайная ситуация случилась из-за непогоды в городе Асуан - регион накрыли ливень, гроза и град. В итоге скорпионы пришли с гор и пустынь на улицы. Египтеские власти подняли тревогу, предупреждая жителей и отдыхающих об опасности и убеждая их оставаться дома, избегать мест с большим количеством насаждений и быть осмотрительными. От укусов умерли три человека, около 450 пострадали.

Противоядие уже направлено в медцентры в селах и городах региона. Массово привить население от яда скорпиона пока не спешат, чтобы сохранить противоядие для тяжелых случаев.

Отметим, в Египте обитают два вида одних из самых смертоносных в мире толстохвостых скорпионов. При этом яд черного жирохвоста, например, может убить человека менее чем через час. Наиболее опасными укусы скорпионов являются для детей и пожилых людей.