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14.11.2021  12:14   Дмитрий Колоней

Пожар под Харьковом: столб дыма стоит над Безлюдовкой (видео)

О ЧП в пригороде Харькова сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в пригороде Харькова - пожар. Сильный дым поднимается над Безлюдовкой. Подробностей об объекте возгорания, как это произошло и пострадавших пока нет.

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Напомним, ранее пожар в жилой многоэтажке Салтовки унес жизнь сына хозяйки квартиры.
 
 
Тэги:  пожар, харьков, безлюдловка
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