14.11.2021 11:59 Дмитрий Колоней
Смертельное ДТП: Под Харьковом парень задавил лежавшего мужчину (фото)
Полиция расследует обстоятельства гибели пешехода под Харьковом.
Национальная полиция
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Нацполиции, 13 ноября 2021 года около 20:55 на Сосновой улице в Дергачах произошла авария - автомобиль Daewoo Lanos наехал на 37-летнего местного жителя. По словам 18-летнего водителя, мужчина лежал у правого края проезжей части.
Следователями возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.
Напомним, ранее мы писали о том, что автомобиль задавил пьяного
, который лежал на дороге. Произошло ДТП 4 ноября в Печенегах.
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