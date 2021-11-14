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14.11.2021  11:59   Дмитрий Колоней

Смертельное ДТП: Под Харьковом парень задавил лежавшего мужчину (фото)

Полиция расследует обстоятельства гибели пешехода под Харьковом.


Национальная полиция
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 13 ноября 2021 года около 20:55 на Сосновой улице в Дергачах произошла авария - автомобиль Daewoo Lanos наехал на 37-летнего местного жителя. По словам 18-летнего водителя, мужчина лежал у правого края проезжей части.
 
 
Следователями возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.
 
ДТП Харьков: 18-летний парень на Daewoo Lanos задавил лежавшего мужчину в Дергачах
 
Напомним, ранее мы писали о том, что автомобиль задавил пьяного, который лежал на дороге. Произошло ДТП 4 ноября в Печенегах.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария, труп, наехал на лежавшего
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