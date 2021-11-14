Пригород Харькова в дыму: пожар в районе Мерефы

О возгорании под Харьковом сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харковом - чрезвычайное происшествие. По предварительной информации, вспыхнул пожар в районе Мерефы. Возможно, возгорание произошло на территории АТП. Горит в 500 метрах от свалки или сама свалка.
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Напомним, на Харьковщине хозяин квартиры потушил пожар в своей квартире. Однако во время тушения пламени 19-летний молодой человек получил ожоги рук и отравление угарным газом.
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Постарайтесь провести день как можно дальше от дома. Любые виды отдыха на природе или в новом для вас месте будут как никогда актуальны.
В выходные, 13 и`14 ноября, в городе и по области ожидается сухая и относительно теплая погода.
14 ноября можно назвать днем «медицинских» праздников – сегодня отмечаются Всемирный день борьбы с диабетом и Международный день логопеда.
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