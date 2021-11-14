14.11.2021 11:00 Дмитрий Колоней

Пригород Харькова в дыму: пожар в районе Мерефы

О возгорании под Харьковом сообщают очевидцы.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харковом - чрезвычайное происшествие. По предварительной информации, вспыхнул пожар в районе Мерефы. Возможно, возгорание произошло на территории АТП. Горит в 500 метрах от свалки или сама свалка.

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Напомним, на Харьковщине хозяин квартиры потушил пожар в своей квартире. Однако во время тушения пламени 19-летний молодой человек получил ожоги рук и отравление угарным газом.