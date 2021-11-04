04.11.2021 08:38 Рита Парфенова

Пожар на заправке под Харьковом: факел над хранилищем газа потушен

Чрезвычайники сообщили об окончательной ликвидации последствий пожара на газового хранилища на заправке WOG.

Неделю горел факел огня над взорвавшимся на автозаправочной станции подземным хранилищем газа, пишет РЕДПОСТ.



Взрыв и пожар произошли утром 28 октября из-за разгерметизация подземной емкости с газом объемом 18 кубических метров. В результате сгорели две фуры, стоявшие рядом с хранилищем. Прибывшие на тушение сотрудники ГСЧС сработали четко, в течение часа локализовали пожар, разросшийся до 250 квадратных метров. Напоминанием о случившемся остался факел огня над взорвавшисмся газовым хранилищем – так естественным образом выгорало закачанное в хранилище топливо.



Горение остатков газового конденсата в подземной емкости на АЗС WOG продолжалось семь дней. Все это время на станции дежурили сотрудники ГСЧС. И вот наконец произошла окончательная ликвидация пожара – это случилось около часа дня 3 ноября. Жертв и пострадавших нет.