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04.11.2021  08:38   Рита Парфенова

Пожар на заправке под Харьковом: факел над хранилищем газа потушен

Чрезвычайники сообщили об окончательной ликвидации последствий пожара на газового хранилища на заправке WOG.

Пожар Харьков: На заправке WOG потушен огонь

Неделю горел факел огня над взорвавшимся на автозаправочной станции подземным хранилищем газа, пишет РЕДПОСТ.

Взрыв и пожар произошли утром 28 октября из-за разгерметизация подземной емкости с газом объемом 18 кубических метров. В результате сгорели две фуры, стоявшие рядом с хранилищем. Прибывшие на тушение сотрудники ГСЧС сработали четко, в течение часа локализовали пожар, разросшийся до 250 квадратных метров. Напоминанием о случившемся остался факел огня над взорвавшисмся газовым хранилищем – так естественным образом выгорало закачанное в хранилище топливо.

Горение остатков газового конденсата в подземной емкости на АЗС WOG продолжалось семь дней. Все это время на станции дежурили сотрудники ГСЧС. И вот наконец произошла окончательная ликвидация пожара – это случилось около часа дня 3 ноября. Жертв и пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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