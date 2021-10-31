31.10.2021 15:33 Дмитрий Колоней

Пожар на заправке под Харьковом: борьба с огнем продолжается

На АЗС в пригороде Харькова продолжает гореть огонь

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ГУ ГСЧС, 28 октября 2021 года в 04:31 на автодороге "Киев-Харьков-Должанский", у села Рай-Еленовка, Харьковского района, взорвалась подземная емкость с газом (объем 18 м куб.). Это произошло из-за разгерметизации хранилища. Вспыхнул пожар, уничтоживший также два грузовых автомобиля.

Хотя локализован пожар был еще в 05:48 того же дня, на площади 250 кв. м., огонь не утихает до сих пор. По состоянию на 7 часмов утра 31 октября 2021 года на территории заправки WOG продолжается горение остатков газового конденсата. Жертв и пострадавших нет.

Для дежурства привлечены 5 человек и 1 ед. техники ГСЧС.

Напомним, ранее мы писали о вспыхнувшем на заправке пожаре и борьбе с ним.