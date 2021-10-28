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28.10.2021  14:21   Рита Парфенова

В Харькове сгорел мясной магазин (видео, фото)

Вечером 27 октября вспыхнул пожар в павильоне по продаже мяса и колбас на Салтовке.

Пожар Харьков: мясной павильон сгорел на проспекте Тракторостроителей

Как сообщили РЕДПОСТ в ГСЧС, пожар в торговом павильоне Салтовского мясокомбината начался около одиннадцати часов вечера 27 октября. Киоск расположен в ряду других торговых павильонов на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Немышлянской.

На вызов по улице Немышлянской, 228/3 выезжало два отделения пожарных. Огонь распространялся быстро, и к моменту приезда спасателей горело около 50 квадратных метров торговой площади. Пожар угрожал стоящим практически вплотную соседним торговым киоскам, но спасатели остановили огонь . Пламя тушили из пожарного ствола, за полчаса очаг возгорания удалось локализовать, полностью пожар был потушен к полуночи.

Пожар Харьков: мясной павильон сгорел на проспекте Тракторостроителей Пожар Харьков: мясной павильон сгорел на проспекте Тракторостроителей

Так как время было позднее, в павильоне людей не было и никто не пострадал. Сейчас устанавливается причина, вызвавшая пожар, и подсчитываются убытки.

Напомним, утром 28 октября произошел взрыв и пожар на заправке WOG, расположенной возле поселка Рай-Еленовка на трассе Киев – Харьков – Довжанский.



Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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