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28.10.2021  08:26   Рита Парфенова

На автозаправке WOG взорвалось газовое хранилище (видео, фото)

К счастью, жертв и пострадавших нет.


kh.dsns.gov.ua

Больше часа понадобилось спасателям, чтобы усмирить пожар на автозаправочной станции, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Техногенная авария произошла в половине пятого утра на заправке WOG, расположенной возле поселка Рай-Еленовка на трассе Киев – Харьков – Довжанский.

По словам очевидцев, фура зацепила газовую колонку на заправке. У подземной емкости объемом 18 кубический метров произошла разгерметизация, из-за чего последовали взрыв и пожар. Загорелись два грузовика, находящихся на территории автозаправки. Огонь распространился на площадь в 250 квадратных  метров.

Взрыв на АЗС WOG под Харьковом

На борьбу с огнем выехали девять отделений спасателей в количестве 40 человек. В 5:48 пожар был локализован на площади 250 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

Во время тушения пожара машины по междугородней трассе пускали по встречной полосе. В сторону Харькова образовалась пробка.

Угроза распространения пламени на другие объекты АЗС ликвидирована, огнеборцы устраняют остаточные очаги возгорания.

Ранее мы писали, что сотрудники ГСЧС несколько дней тушили пожар сухостоя на заболоченном участке на берегу реки Северский Донец возле поселка Андреевка. На площади почти 15 гектаров горел камыш, кустарники, сухие стебли.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, азс, харьков
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