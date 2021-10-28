28.10.2021 08:40

Цікаві новини літа в медицині для медиків

Цікаві новини медицини, які стосуються безпосередньо лікарів, їхніх протоколів роботи, схем лікування та будуть корисними студентам медикам.

Кожного дня медична сфера переживає зміни: стаються відкриття, розробляються нові препарати, методики хірургічного втручання тощо. Однак крім новинок лікувального процесу є ще один пласт новин медицини – це новини, які стосуються безпосередньо лікарів, їхніх протоколів роботи, схем лікування тощо. І цього літа були свої найцікавіші новини медицини https://medznat.com.ua/news/ukraine-regulatory саме для медиків.

Нові норми для ендокринологів

В середині серпня платформа Академії НСЗУ отримала планове оновлення, присвячене курсу “Ведення медичних записів пацієнтів з діабетом на амбулаторному рівні”. Справа в тому, що Електронна система охорони здоров’я у другій половині року матиме серйозне структурне оновлення, присвячене додаванню нових елементів функціоналу. Причина цього полягає у тому, що в жовтні почне діяти програма реінбурсації із виписуванням інсуліну та десмопресину. Зміниться робота із записами, завдяки яким пацієнт зможе отримати свої препарати тоді, коли це йому потрібно, і, що важливо, безкоштовно. Пройшовши названий вище курс Академії НСЗУ, лікарі-ендокринологи зможуть уникнути помилок у веденні медичних записів – і це дозволить забезпечити пацієнтів препаратами своєчасно.

У червні Міністерство охорони здоров’я України провело оновлення табелів оснащення системи екстреної допомоги

Ці документи вкрай важливі для оптимізації, уніфікації, а також більш ефективної системи надання невідкладної допомоги. Вони визначають те, яке обладнання та мають бути у бригади на різних етапах роботи. Зміни стосуються всіх елементів системи, в тому числі і списку препаратів, які мають бути у бригад. Також зміни у протоколах стосувалися, наприклад, і оснащення оперативно-диспетчерської служби та ряду інших аспектів невідкладної допомоги. Ініціатива змінити цю галузь надання медичних послуг була оголошена Кабінетом Міністрів вже досить давно, і от зараз вона почала поступово втілюватися у життя.

У серпні оголосили про курс навчання для лікарів, які займатимуться вакцинацією від Covid-19

Курс навчання буде корисним і тим, хто лише недавно зайнявся вакцинацією населення, і вже досвідченим співробітником відповідних пунктів та відділень. У курс увійде кілька блоків інформації, серед яких:

інформація про вакцини;

дії та рекомендації після ін’єкції;

протоколи ведення медичних записів у електронному вигляді;

перелік вимог до пунктів вакцинації.

Після успішної здачі іспиту на знання курсу медичний працівник отримує відповідний сертифікат. Документ засвідчує те, що він пройшов курс та засвоїв його.