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28.10.2021  09:20   Рита Парфенова

Движение транспорта запретят на улице Скрипника в Харькове: подробности

Дорогу перекроют для проведения мероприятий, связанных с выборами Харьковского городского головы.


Фото из открытых источников

Движение транспорта по ул. Скрипника, на участке от ул. Пушкинской до ул. Чернышевской, будет запрещено с 7:00 до 17:00 29 октября и с 18:00 31 октября до 9:00 1 ноября 2021 года.

Как сообщили РЕДПОСТ в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением организационных мероприятий в Центре культуры Киевского района.

Объезд закрытого участка в указанные периоды времени будет осуществляться по прилегающим улицам: Сумской, Пушкинской и Жен-Мироносиц.

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Спецавтомобили оперативных служб будут пропускать к жилым и административным зданиям, расположенным в закрытом участке.

Напомним, в Харькове продлено перекрытие улицы Михаила Водяного на участке между улицей ХТЗ и Индустриальным проспектом. Ограничения будут действовать до конца октября 2021 года.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
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