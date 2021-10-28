Движение транспорта запретят на улице Скрипника в Харькове: подробности

Дорогу перекроют для проведения мероприятий, связанных с выборами Харьковского городского головы.
Движение транспорта по ул. Скрипника, на участке от ул. Пушкинской до ул. Чернышевской, будет запрещено с 7:00 до 17:00 29 октября и с 18:00 31 октября до 9:00 1 ноября 2021 года.
Как сообщили РЕДПОСТ в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением организационных мероприятий в Центре культуры Киевского района.
Объезд закрытого участка в указанные периоды времени будет осуществляться по прилегающим улицам: Сумской, Пушкинской и Жен-Мироносиц.
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Спецавтомобили оперативных служб будут пропускать к жилым и административным зданиям, расположенным в закрытом участке.
Напомним, в Харькове продлено перекрытие улицы Михаила Водяного на участке между улицей ХТЗ и Индустриальным проспектом. Ограничения будут действовать до конца октября 2021 года.
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Идеальное время для общения, встреч с друзьями и визитов к родственникам.
Весь день в Харькове будет облачным. Утром туман, видимость 200-500 метров. Днем местами небольшой дождь.
28 октября 1944 года с территории Украины был изгнан последний солдат нацистского рейха.
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