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22.10.2021  19:19   

В Харькове до конца октября перекрыта улица на ХТЗ

Продлен запрет проезда по улице Михаила Водяного в Харькове


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, продлено перекрытие улицы Михаила Водяного на участке между улицей ХТЗ и Индустриальным проспектом. Ограничения будут действовать до конца октября 2021 года.
 
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, сроки продлили в связи с продолжением ремонта канализационной сети. Движение планировалось восстановить раньше. 
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: Франтишека Крала, Молодежной, Луи Пастера и др. 
Напомним, ранее мы писали о том, что, в воскресенье четыре часа запретят проезд в районе стадиона «Металлист». Перекрыты будут Власовский переулок, улицы Храмова и Плехановская, на участке между улицами Молочной и Державинской.
 
 
Также, ранее мы присали что 23-24 октября пройдет праздник открытия Академии футбола "Металлист". 23 октября будет работать фестиваль уличной еды, а в 11:00 состоится торжественное открытие. Пройдут матчи футболистов 2006 года рождения, они схлестнутся в матче с сумской «Барсой», а в 14:00 против ровесников из Сум выйдут игроки 2008-го года рождения. 24 октября после фестиваля уличной еды состоится поединок 15-го тура Первой лиги между «Металлистом» и хмельницким «Подольем». Встреча начнется в 18:45.
 
Это мероприятие повлияет на передвижение по городу - будут запрещены парковки в центре города, а по Власовскому переулку в Харькове нельзя будет проехать.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  движение, запрет, харьков, михаила водяного, хтз, канализация, ремонт
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