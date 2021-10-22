22.10.2021 19:19
В Харькове до конца октября перекрыта улица на ХТЗ
Продлен запрет проезда по улице Михаила Водяного в Харькове
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на горсовет, продлено перекрытие улицы Михаила Водяного на участке между улицей ХТЗ и Индустриальным проспектом. Ограничения будут действовать до конца октября 2021 года.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, сроки продлили в связи с продолжением ремонта канализационной сети. Движение планировалось восстановить раньше.
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: Франтишека Крала, Молодежной, Луи Пастера и др.
Напомним, ранее мы писали о том, что, в воскресенье четыре часа запретят проезд
в районе стадиона «Металлист». Перекрыты будут Власовский переулок, улицы Храмова и Плехановская, на участке между улицами Молочной и Державинской.
Также, ранее мы присали что 23-24 октября пройдет праздник
открытия Академии футбола "Металлист". 23 октября
будет работать фестиваль уличной еды, а в 11:00 состоится торжественное открытие. Пройдут матчи футболистов 2006 года рождения, они схлестнутся в матче с сумской «Барсой», а в 14:00 против ровесников из Сум выйдут игроки 2008-го года рождения. 24 октября
после фестиваля уличной еды состоится поединок 15-го тура Первой лиги между «Металлистом» и хмельницким «Подольем». Встреча начнется в 18:45.
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