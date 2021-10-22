В Харькове до конца октября перекрыта улица на ХТЗ

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Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 22 октября Будьте готовы к приятным сюрпризам. Сегодня может поступить заманчивое предложение, обещающее вылиться в перспективное и прибыльное дело.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 22 октября Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Без существенных осадков.