Огонь и столб дыма: на харьковской магистрали вспыхнул автомобиль (видео)

Здесь на ходу загорелся легковой автомобиль Škoda Octavia. Водитель иномарки и проезжающие автолюбители попытались потушить, но безрезультатно. Выручили приехавшие пожарные.
Ранее мы писали о том, что 19 октября 2021 года около 06:00 на автодороге «Красноград - Перещепино - Днепр» произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen Crafter и грузовика КамАЗ, в результате которого на месте погибли три человека. Водитель микроавтобуса, подозреваемый в смертельной аварии, отправлен на 60 суток под арест с правом на внесение залога в размере 90 800 гривен.