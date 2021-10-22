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22.10.2021  20:19   Дмитрий Колоней

Огонь и столб дыма: на харьковской магистрали вспыхнул автомобиль (видео)

О пожаре в Харькове сообщают очевидцы.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - чрезвычайное происшествие. На Московском проспекте возле 74 дома - пожар.
 
 
Здесь на ходу загорелся легковой автомобиль Škoda Octavia. Водитель иномарки и проезжающие автолюбители попытались потушить, но безрезультатно. Выручили приехавшие пожарные.
 
 
Ранее мы писали о том, что 19 октября 2021 года около 06:00 на автодороге «Красноград - Перещепино - Днепр» произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen Crafter и грузовика КамАЗ, в результате которого на месте погибли три человека. Водитель микроавтобуса, подозреваемый в смертельной аварии, отправлен на 60 суток под арест с правом на внесение залога в размере 90 800 гривен.
 
Тэги:  пожар, авария, харьков, московский проспект, ?koda octavia, вспыхнул автомобиль
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