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21.10.2021  18:32   Дмитрий Колоней

Кровь на трассе: в Харькове арестован подозреваемый в смертельном ДТП (фото)

В Харькове суд избрал меру пресечения водителю, погубившему трех человек.

ДТП Харьков: Арестован подозреваемый в смертельной аварии микроавтобуса «Volkswagen Crafter» и грузовика «КамАЗ»
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, по решению Киевского райсуда Харькова, на 60 суток отправлен под арест с правом на внесение залога в размере 90 800 гривен, водитель микроавтобуса, подозреваемый в смертельной аварии. 
 
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Напомним, ранее мы писали о том, что 19 октября 2021 года около 06:00 на автодороге «Красноград - Перещепино - Днепр» произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen Crafter и грузовика КамАЗ, в результате которого на месте погибли три человека: 46-летний мужчина и 2 женщины 59 и 63 лет. Еще трое - 41 и 83-летние женщины, а также 51-летний мужчина оказались в Красноградской центральной районной больнице. В тот же день задержан 23-летний водитель микроавтобуса в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему светит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, авария, харьков, смерть, труп
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