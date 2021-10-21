Набирайте баклажки: В Харькове 22 октября отключат холодную воду. Список адресов

В части домов трех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Комментариев: 0
День осуществления желаний. Правда, для этого придется приложить усилия, но звезды обещают, что все будет даваться легче обычного.
Завтра в Харькове сильный ветер и потепление. Облачная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.
Работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник – Международный день кредитных союзов.
влажность:
давление:
ветер: