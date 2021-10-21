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21.10.2021  17:50   Евгений Клочко

Набирайте баклажки: В Харькове 22 октября отключат холодную воду. Список адресов

В части домов трех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Отключение холодной воды в Харькове 22 октября 2021 года

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:

  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 28, 28-а, 30, 32-б до 20:00 22 октября.

Киевский район:

  • ул. Академическая, 1,
  • пер. Остроградский (ч/с),
  • пер. Беспаловский (ч/с) до 20:00 22 октября.

Новобаварский район:

  • пер. Клеверный, 2 до 20:00 22 октября.
Напомним, 21 октября в части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  холодная вода, отключение воды, харьков
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