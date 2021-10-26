26.10.2021 17:55 Евгений Клочко

Набирайте баклажки: В Харькове 27 октября отключат холодную воду. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 28, 28-а, 30, 32-б до 20:00 27 октября.

Немышлянский район:

ул. Амосова, 48 (подъезд №1-4) до 20:00 27 октября.

Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца , 11, 13

, 11, 13 ул. Маршала Конева, 9 (подъезд №1, стояк) до 20:00 27 октября.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 70 (подъезд №4, спаренный стояк) до 20:00 27 октября.

Холодногорский район:

ул. Старопрудная, 8 (подъезд №1, стояк) до 20:00 27 октября.

Напомним, 26 октября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду