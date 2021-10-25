25.10.2021 18:14 Евгений Клочко
Запасайтесь водой: В Харькове 26 октября отключат холодную воду. Список адресов
В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
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ул. Академика Проскуры, 3 (подъезд №7, спаренный стояк) до 20:00 26 октября.
Московский район:
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пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 28, 28-а, 30, 32-б до 20:00 26 октября.
Немышлянский район:
-
пр. Московский, 238-а (подъезд №1, стояк) до 20:00 26 октябрь.
Новобаварский район:
-
ул. Маршала Конева, 9 (подъезд №1, стояк) до 20:00 26 октября.
Шевченковский район:
-
ул. Рымарская, 1, 3/5, ул. 23 Августа, 36-а (подъезд №1, спаренный стояк),
-
ул. 23 Августа, 70 (подъезд №4, спаренный стояк) до 20:00 26 октября.
Слободской район:
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ул. Танкопия, 6 (подъезд №9, спаренный стояк) до 20:00 26 октября.
Холодногорский район:
-
ул. Старопрудная, 8 (подъезд №1, стояк),
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ул. Полтавский Шлях, 190 (подъезд №8) до 20:00 26 октября.
Напомним, 25 октября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду
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