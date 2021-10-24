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24.10.2021  17:50   Евгений Клочко

Запасайтесь водой: В Харькове 25 октября отключат холодную воду. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.

Отключение воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • ул. Старошишковская, 6 (подъезд №1, стояк) до 20:00 25 октября.

Московский район:

  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 28, 28-а, 30, 32-б до 20:00 25 октября.

Немышлянский район:

  • пер. Снегиревский, 9 (спаренный стояк),
  • ул. Ферганская, 34 (подъезд. №2, стояк) до 17:00 25 октября.

Новобаварский район:

  • ул. Пермская, 9 (поъезд №1, стояк) до 20:00 25 октября.

Шевченковский район:

  • ул. Рымарская, 1, 3/5,
  • ул. Клочковская, 101-а (подъезд №1, стояк) до 20:00 25 октября.

Слободской район:

  • ул. Зерновая, 55-в (подъезд №1, стояк) до 20:00 25 октября.

Холодногорский район:

  • ул. Старопрудная, 8 (подъезд №1, стояк) до 20:00 25 октября.
Напомним, 24 октября в части домов трех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.
 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  холодная вода, отключение воды, харьков
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