24.10.2021 18:35 Виталий Хиневич

Сколько стоит в Украине звонок из тюрьмы

Денис Малюська на своей странице в Facebook поделился новыми возможностями для заключенных.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на публикацию в социальных сетях главы Минюста Украины Дениса Малюська.

Отмечается, что действует новый сервис для «клиентов», который позволит совершать звонки и пользоваться интернетом в местах лишения свободы.

В частности 15-минутный звонок заключенному обойдется в 10 гривен, абонемент на право совершать звонки в течении месяца-345 гривен. Интернет пространство при помощи планшета-575 гривен в месяц.

Читайте также: В Украине хотят научить заключенных зарабатывать деньги и просчитывать свой бюджет

Все телефонные разговоры и интернет трафик будет контролироваться сотрудниками пенитенциарной службы.

Данный способ мониторинга исключит возможность при помощи телекоммуникаций совершать преступные действия со стороны заключенных.

При помощи нововведений планируют искоренить контрабанду гаджетов в тюрьмы, а также направить полученные денежные средства на ремонтный фонд мест лишения свободы.

Напомним, глава Министерства юстиции Денис Малюська предлагает вместо дорогих квартир покупать тюрьмы