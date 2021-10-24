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24.10.2021  18:35   Виталий Хиневич

Сколько стоит в Украине звонок из тюрьмы

Денис Малюська на своей странице в Facebook поделился новыми возможностями для заключенных.

Звонок из тюрьмы в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на публикацию в социальных сетях главы Минюста Украины Дениса Малюська. 
 
Отмечается, что действует новый сервис для «клиентов», который позволит совершать звонки и пользоваться интернетом в местах лишения свободы. 
 
В частности 15-минутный звонок заключенному обойдется в 10 гривен, абонемент на право совершать звонки в течении месяца-345 гривен. Интернет пространство при помощи планшета-575 гривен в месяц. 
 
 
Все телефонные разговоры и интернет трафик будет контролироваться сотрудниками пенитенциарной службы.
 
Данный способ мониторинга исключит возможность при помощи телекоммуникаций совершать преступные действия со стороны заключенных.
 
При помощи нововведений планируют искоренить контрабанду гаджетов в тюрьмы, а также направить полученные денежные средства на ремонтный фонд мест лишения свободы.  
 
Напомним, глава Министерства юстиции Денис Малюська предлагает вместо дорогих квартир покупать тюрьмы.
 
 
Источник:   Дениса Малюська.
 Тэги:  звонки из тюрьмы, харьков
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