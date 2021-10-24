24.10.2021 18:35 Виталий Хиневич
Сколько стоит в Украине звонок из тюрьмы
Денис Малюська на своей странице в Facebook поделился новыми возможностями для заключенных.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на публикацию в социальных сетях главы Минюста Украины Дениса Малюська.
Отмечается, что действует новый сервис для «клиентов», который позволит совершать звонки и пользоваться интернетом в местах лишения свободы.
В частности 15-минутный звонок заключенному обойдется в 10 гривен, абонемент на право совершать звонки в течении месяца-345 гривен. Интернет пространство при помощи планшета-575 гривен в месяц.
Все телефонные разговоры и интернет трафик будет контролироваться сотрудниками пенитенциарной службы.
Данный способ мониторинга исключит возможность при помощи телекоммуникаций совершать преступные действия со стороны заключенных.
При помощи нововведений планируют искоренить контрабанду гаджетов в тюрьмы, а также направить полученные денежные средства на ремонтный фонд мест лишения свободы.
Напомним, глава Министерства юстиции Денис Малюська предлагает вместо дорогих квартир покупать тюрьмы
.
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