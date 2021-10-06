06.10.2021 12:20 Виталий Хиневич

Вместо квартир тюрьмы: украинцам предложили сменить жилое помещение

Глава Министерства юстиции Денис Малюська предлагает вместо дорогих квартир покупать тюрьмы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в Facebook Дениса Малюська.

Отмечается, что цены на жилую недвижимость постоянно растут, сейчас и вовсе достигли пика.

Министр считает, что вкладывать деньги в квартиры не лучшая идея. Альтернативой видит приобретение тюрьмы, отметив, что его ведомство передало Фонду госимущества три исправительных учреждения для реализации на аукционе.

В зависимости от территориального расположения, стартовая цена тюрьмы выйдет в торг почти от 8 миллионов гривен до 41 миллиона гривен.

Напомним, Кабмин согласился на экспериментальный проект по предоставлению платных услуг лицам, взятым под стражу: пока речь идет только об улучшенных камерах и специальном питании.