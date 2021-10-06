Вместо квартир тюрьмы: украинцам предложили сменить жилое помещение

Глава Министерства юстиции Денис Малюська предлагает вместо дорогих квартир покупать тюрьмы.
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Нынешний день предоставит широкие возможности. От вас требуется проявить инициативу и не бояться брать отвественность на себя.
Сутки начнутся пасмурным небом, но с самого утра в Харькове распогодится, ожидается солнечный день, без осадков.
Ежегодно 6 октября отмечается День, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля.
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