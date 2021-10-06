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06.10.2021  12:20   Виталий Хиневич

Вместо квартир тюрьмы: украинцам предложили сменить жилое помещение

Глава Министерства юстиции Денис Малюська предлагает вместо дорогих квартир покупать тюрьмы.

Украинцам предложили покупать тюрьмы
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в Facebook Дениса Малюська. 
 
Отмечается, что цены на жилую недвижимость постоянно растут, сейчас и вовсе достигли пика.
 
Министр считает, что вкладывать деньги в квартиры не лучшая идея. Альтернативой видит приобретение тюрьмы, отметив, что его ведомство передало Фонду госимущества три исправительных учреждения для реализации на аукционе. 
 
В зависимости от территориального расположения, стартовая цена тюрьмы выйдет в торг почти от 8 миллионов гривен до 41 миллиона гривен.
 
Напомним, Кабмин согласился на экспериментальный проект по предоставлению платных услуг лицам, взятым под стражу: пока речь идет только об улучшенных камерах и специальном питании.
 
Источник:   Денис Малюська
 Тэги:  харьков, покупка тюрьмы
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