06.10.2021 12:59 Рита Парфенова

Харьков подписал Меморандумы о развитии с международными инвесторами

На Международном форуме «Харьков: развитие и инвестиции» город подписал Меморандумы о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития, компаниями Avia Solutions Group и Stadler.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, одним из первых был подписан Меморандум о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Речь идет о присоединении Харькова к программе банка «Зеленые города». Эта программа предусматривает инвестиции в сфере транспорта, водо- и теплоснабжения, эффективности, направленные на улучшение экологической ситуации в городе.



«Мы присоединились к «Зеленым городам». Это даст нам доступ к кредитный ресурсам ЕБРР, особенно акцентировано внимание на развитие электротранспорта. Для нас важна совместная работа с банком. Сегодня строительство новых станций метрополитена, закупка нового подвижного состава – это тот пример, когда мы вместе с банком работаем в унисон. Я надеюсь, что сегодняшнее подписание - это еще один шаг к кредитованию и доступной новой инфраструктуре города Харькова», – сказал руководитель города Игорь Терехов.

Также состоялось подписание меморандума между Харьковским городским советом и компанией Avia Solutions Group о сотрудничестве по строительству ангарного комплекса для технического обслуживания авиалайнеров класса Boeing-737 и Airbus-320 в городе Харькове и меморандума о сотрудничестве между Харьковским городским советом и компанией Stadler. После подписания в рамках бизнес-форума прошла презентация нового трамвая швейцарской фирмы.

Напомним, сегодня в городе проходит Международный форум «Харьков: развитие и инвестиции», в работе которого принимают участие представители украинских муниципалитетов, Кабмина, а также ведущих компаний Европы, в частности и из Швейцарии.