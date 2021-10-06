    
Главная Новости Харькова Бизнес Харьков подписал Меморандумы о развитии с международными инвесторами
06.10.2021  12:59   Рита Парфенова

Харьков подписал Меморандумы о развитии с международными инвесторами

На Международном форуме «Харьков: развитие и инвестиции» город подписал Меморандумы о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития, компаниями Avia Solutions Group и Stadler.


РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, одним из первых был подписан Меморандум о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Речь идет о присоединении Харькова к программе банка «Зеленые города». Эта программа предусматривает инвестиции в сфере транспорта, водо- и теплоснабжения, эффективности, направленные на улучшение экологической ситуации в городе.

«Мы присоединились к «Зеленым городам». Это даст нам доступ к кредитный ресурсам ЕБРР, особенно акцентировано внимание на развитие электротранспорта. Для нас важна совместная работа с банком. Сегодня строительство новых станций метрополитена, закупка нового подвижного состава – это тот пример, когда мы вместе с банком работаем в унисон. Я надеюсь, что сегодняшнее подписание - это еще один шаг к кредитованию и доступной новой инфраструктуре города Харькова», – сказал руководитель города Игорь Терехов.

Харьков подписал Меморандумы о развитии с международными инвесторами

Также состоялось подписание меморандума между Харьковским городским советом и компанией Avia Solutions Group о сотрудничестве по строительству ангарного комплекса для технического обслуживания авиалайнеров класса Boeing-737 и Airbus-320 в городе Харькове и меморандума о сотрудничестве между Харьковским городским советом и компанией Stadler. После подписания в рамках бизнес-форума прошла презентация нового трамвая швейцарской фирмы.

Напомним, сегодня в городе проходит Международный форум «Харьков: развитие и инвестиции», в работе которого принимают участие представители украинских муниципалитетов, Кабмина, а также ведущих компаний Европы, в частности и из Швейцарии.

Тэги:  меморандум, харьков, игорь терехов, ебрр
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.08 Власть В Харькове подписали Меморандум о сотрудничестве с муниципалитетом города Марибор 23.07 Спорт В 2023 году Харьков может принять финал чемпионата Европы по волейболу 22.07 Спорт Игорь Терехов подписал меморандум с Федерацией волейбола Украины
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 