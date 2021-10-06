06.10.2021 13:10

Остановка транспорта и предприятий в Харькове: Игорь Терехов обратился к харьковчанам

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Харькове, руководитель города Игорь Терехов обратился к горожанам.



city.kharkov.ua

Уважаемые харьковчане!

Как бы нам не хотелось, пандемия COVID-19 не отступает. К сожалению, в последние недели мы фиксируем усложнение эпидемиологической обстановки, вследствие чего Харьков может перейти в зону с более серьезными карантинными ограничениями. Однако все мы понимаем, что такое локдаун и какими могут быть его последствия.

Дабы избежать остановки работы общественного транспорта и закрытия предприятий, я призываю вас со всей ответственностью отнестись к установленным на сегодня в городе карантинным ограничениям. Помните, что неукоснительное соблюдение масочного режима и социальной дистанции - единственный способ защитить себя и своих близких от COVID-19.

Только вместе мы сможем справиться с этой проблемой и сохранить Харьков в безопасности!