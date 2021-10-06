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06.10.2021  13:10   

Остановка транспорта и предприятий в Харькове: Игорь Терехов обратился к харьковчанам

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Харькове, руководитель города Игорь Терехов обратился к горожанам.


city.kharkov.ua
Уважаемые харьковчане!
 
Как бы нам не хотелось, пандемия COVID-19 не отступает. К сожалению, в последние недели мы фиксируем усложнение эпидемиологической обстановки, вследствие чего Харьков может перейти в зону с более серьезными карантинными ограничениями. Однако все мы понимаем, что такое локдаун и какими могут быть его последствия. 
 
Дабы избежать остановки работы общественного транспорта и закрытия предприятий, я призываю вас со всей ответственностью отнестись к установленным на сегодня в городе карантинным ограничениям. Помните, что неукоснительное соблюдение масочного режима и социальной дистанции - единственный способ защитить себя и своих близких от COVID-19. 
 
Только вместе мы сможем справиться с этой проблемой и сохранить Харьков в безопасности!
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 6 октября.
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, игорь терехов, харьков
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