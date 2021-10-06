06.10.2021 13:30 Виталий Хиневич

Стало известно, кто в Украине больше обращался к врачам с депрессией

Состояние психических расстройств у жителей Харьковской области уменьшилось.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Областного центра гражданского здоровья.

Отмечается, что по состоянию на 1 октября текущего года, на Харьковщине было зарегистрировано около 77 тысяч психологических расстройств. В прошлом году, за этот же период было зафиксировано более 119 тысяч обращений в медицинские учреждения с жалобами на психическое состояние.

В это же время, по всей территории Украины фиксируется высокий уровень депрессии.

Женщины более склонны к психологическим заболеваниям, за помощью к медицинским работникам обратились 16,2% представителей прекрасного пола.

Распространенность заболевания среди мужчин фактически вдвое меньше, около 8,7%.

Кроме того, на учете у врачей находится 3,5 тысячи детей, которые употребляют алкоголь и химические вещества.

Напомним, процент переболевших инфекционными заболеваниями населения Харьковской области составляет 6,4%.