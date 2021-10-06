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06.10.2021  13:30   Виталий Хиневич

Стало известно, кто в Украине больше обращался к врачам с депрессией

Состояние психических расстройств у жителей Харьковской области уменьшилось.

Психическое здоровье у жителей Харьковской области улучшилось
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Областного центра гражданского здоровья. 
 
Отмечается, что по состоянию на 1 октября текущего года, на Харьковщине было зарегистрировано около 77 тысяч психологических расстройств. В прошлом году, за этот же период было зафиксировано более 119 тысяч обращений в медицинские учреждения с жалобами на психическое состояние. 
 
В это же время, по всей территории Украины фиксируется высокий уровень депрессии.
 
Женщины более склонны к психологическим заболеваниям, за помощью к медицинским работникам обратились 16,2% представителей прекрасного пола.
 
Распространенность заболевания среди мужчин фактически вдвое меньше, около 8,7%.
 
Кроме того, на учете у врачей находится 3,5 тысячи детей, которые употребляют алкоголь и химические вещества.
 
Напомним, процент переболевших инфекционными заболеваниями населения Харьковской области составляет 6,4%. 
 
Источник:   Областной центр гражданского здоровья
 Тэги:  харьков, депрессия
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