06.10.2021 13:50 Рита Парфенова

В Харькове возле ЮЖД перекрыта улица: подробности

На улице Котляра в Харькове обнаружен подозрительный предмет.

После полудня 6 октября правоохранители перекрыли часть улицы Евгения Котляра в районе Южного вокзала, сообщает РЕДПОСТ. По словам очевидцев, на остановке возле управления ЮЖД лежал бесхозный рюкзак.



На улице обнаружен подозрительный предмет, подтвердили причину перекрытия в пресс-службе Национальной полиции Украины.



На место выехали специалисты взрывотехнического управления полиции.



Наличие взрывчатки не подтвердилось – в багаже оказались личные вещи, позже сообщили в полиции.

Напомним, 22 сентября 2021 года в полицию сообщили, что в здании суда на Театральной прощади заложена взрывчатка. Специалисты провели обследование территории суда на площади 900 квадратных метров и эвакуировали 173 человека. Однако никаких опасных предметов найдено не было.







