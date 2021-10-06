    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове возле ЮЖД перекрыта улица: подробности
06.10.2021  13:50   Рита Парфенова

В Харькове возле ЮЖД перекрыта улица: подробности

На улице Котляра в Харькове обнаружен подозрительный предмет.

Подозрительный предмет обнаружили возле Южного вокзала в Харькове

После полудня 6 октября правоохранители перекрыли часть улицы Евгения Котляра в районе Южного вокзала, сообщает РЕДПОСТ. По словам очевидцев, на остановке возле управления ЮЖД лежал бесхозный рюкзак.

На улице обнаружен подозрительный предмет, подтвердили причину перекрытия в пресс-службе Национальной полиции Украины.

На место выехали специалисты взрывотехнического управления полиции.

Наличие взрывчатки не подтвердилось – в багаже оказались личные вещи, позже сообщили в полиции.

Напомним, 22 сентября 2021 года в полицию сообщили, что в здании суда на Театральной прощади заложена взрывчатка. Специалисты провели обследование территории суда на площади 900 квадратных метров и эвакуировали 173 человека. Однако никаких опасных предметов найдено не было.



 

Тэги:  минирование, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.07 Криминал и происшествия Минирование: в харьковском суде ищут взрывчатку 23.06 Криминал и происшествия Минирование в Харькове: в офисном зданиии бомб не обнаружено (ФОТО) 23.06 Криминал и происшествия В Харькове ищут взрывчатку в бизнес-центре
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 