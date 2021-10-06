В Харькове возле ЮЖД перекрыта улица: подробности

На улице Котляра в Харькове обнаружен подозрительный предмет.
После полудня 6 октября правоохранители перекрыли часть улицы Евгения Котляра в районе Южного вокзала, сообщает РЕДПОСТ. По словам очевидцев, на остановке возле управления ЮЖД лежал бесхозный рюкзак.
На улице обнаружен подозрительный предмет, подтвердили причину перекрытия в пресс-службе Национальной полиции Украины.
На место выехали специалисты взрывотехнического управления полиции.
Наличие взрывчатки не подтвердилось – в багаже оказались личные вещи, позже сообщили в полиции.
Напомним, 22 сентября 2021 года в полицию сообщили, что в здании суда на Театральной прощади заложена взрывчатка. Специалисты провели обследование территории суда на площади 900 квадратных метров и эвакуировали 173 человека. Однако никаких опасных предметов найдено не было.
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Ежегодно 6 октября отмечается День, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля.
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