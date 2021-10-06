06.10.2021 14:12 Евгений Клочко
Когда и по какому маршруту будет курсировать в Харькове новый трамвай "Stadler"
6 октября в рамках международного форума "Харьков: развитие и инвестиции" был презентован новый швейцарский трамвай.
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ
, трамвай швейцарской компании "Stadler" трехсекционный, двери расположены по обе стороны.
Электротранспорт низкопольный, оснащён местами для людей с инвалидностью и пандусом. Также в трамвае есть usb-разъемы для подзарядки гаджетов, камеры наблюдения, монитор.
По словам руководителя города Игоря Терехова, новый трамвай будет курсировать по 12-му маршруту. Перевозить пассажиров начнет уже с 7 октября. В течении года специалисты посчитают, сколько нужно всего трамваев. Технически необходимо обновить весь подвижной состав, но практически - постараются поменять максимальное количество транспорта.
Напомним, в Харьков привезли швейцарский трамвай Stadler
. После проведения всех исследований и выявления плюсов и минусов этого трамвая, будет рассматриваться вопрос о покупке подвижного состава у швейцарской компании Stadler.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости