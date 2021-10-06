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06.10.2021  14:12   Евгений Клочко

Когда и по какому маршруту будет курсировать в Харькове новый трамвай "Stadler"

6 октября в рамках международного форума "Харьков: развитие и инвестиции" был презентован новый швейцарский трамвай.

Новый трамвай "Stadler"
 
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, трамвай швейцарской компании "Stadler" трехсекционный, двери расположены по обе стороны.
 
Электротранспорт низкопольный, оснащён местами для людей с инвалидностью и пандусом. Также в трамвае есть usb-разъемы для подзарядки гаджетов, камеры наблюдения, монитор.
 
По словам руководителя города Игоря Терехова, новый трамвай будет курсировать по 12-му маршруту. Перевозить пассажиров начнет уже с 7 октября. В течении года специалисты посчитают, сколько нужно всего трамваев. Технически необходимо обновить весь подвижной состав, но практически - постараются поменять максимальное количество транспорта.
 
Напомним, в Харьков привезли швейцарский трамвай Stadler. После проведения всех исследований и выявления плюсов и минусов этого трамвая, будет рассматриваться вопрос о покупке подвижного состава у швейцарской компании Stadler.

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Тэги:  харьков, трамвай, stadler
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