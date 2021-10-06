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06.10.2021  14:40   Виталий Хиневич

Легендарный харьковский теплоход продают на интернет платформе (видео)

Прогулочный катер «Ласточка» ищет нового владельца.

На Харьковщине продают "Ласточку"
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
Теплоход, который с 1996 года по 2005 год курсировал по реке Лопань и Харьков продают на интернет ресурсе. Заявленная стоимость составляет 1,7 миллионов гривен. 
 
Теплоход был построен в 1975 году на Московском судостроительном заводе. «Ласточка» являлась единственным прогулочным катером в городе. Радовать харьковчан речное судно перестало в 2005 году после пожара, который фактически уничтожил технику. 
 
Долгое время о местонахождении катера ходили различные слухи, одни утверждали, что его отправили прозябать на радость коррозии, другие утверждали, что его продали на металлолом. Оптимистичное и скорее всего верное предположение высказали те, кто заявил, что оно прошло реконструкцию и находится на Старом Салтове.
 
Теперь стать счастливым обладателем «Ласточки» может каждый желающий, у кого есть заявленная сумма денег.  Максимальная скорость судна в 15 километров в час, также доступна сауна на борту, кают-компании с камином, кухня, 3 спальных каюты и санитарные узлы. 
 
Особый интерес вызвала продажа теплохода у пользователей социальных сетей. Помимо ярких воспоминаний из детства, есть те, кто мечтает, чтобы он вернулся в Харьков на радость горожанам.
 

Напомним, лодочная станция на Лопанской набережной возле сквера «Стрелка» начала функционировать после реконструкции в 2011 году.

Тэги:  харьков, ласточка, теплоход
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