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06.10.2021  14:41   

Харьковские хоккеисты триумфально побеждают и... проигрывают (видео)

Харьковскому "Рулав Одду" присуждено техническое поражение после победы в Днепре.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харков спортивный, харьковскому клубу, дебютировавшему в сезоне 2021/22 УХЛ, команде "Рулав Одд", дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины, после победы первостоличных хоккеистов над "Днепром", присудил техническое поражение.
 
Дело в том,что 19 сентября 2021 года,, когда "Рулав Одд" разгромил "Днепр" (5:0), в составе харьковчан играли 9 незаявленных хоккеистов. 
Решение о техническом поражении уже вступило в силу, но Федерация хоккея Украины еще не изменила турнирную таблицу на своем сайте.
 
 
С учетом технического поражения "Рулав Одд" одержала всего одну победу в чемпионате.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что молодой харьковский хоккейный клуб "Рулав Одд" в поединке регулярного сезона УПЛ потерпел поражение от  "Кременчуга". А также мы сообщали о проигрыше всухую в выездном матче от киевского "Сокола". 

 

Тэги:  хоккей, техническое поражение, харьков, днепр, победа
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