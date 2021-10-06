06.10.2021 14:41

Харьковские хоккеисты триумфально побеждают и... проигрывают (видео)

Харьковскому "Рулав Одду" присуждено техническое поражение после победы в Днепре.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Харков спортивный, харьковскому клубу, дебютировавшему в сезоне 2021/22 УХЛ, команде "Рулав Одд", дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины, после победы первостоличных хоккеистов над "Днепром", присудил техническое поражение.

Дело в том,что 19 сентября 2021 года,, когда "Рулав Одд" разгромил "Днепр" (5:0), в составе харьковчан играли 9 незаявленных хоккеистов.

Решение о техническом поражении уже вступило в силу, но Федерация хоккея Украины еще не изменила турнирную таблицу на своем сайте.

С учетом технического поражения "Рулав Одд" одержала всего одну победу в чемпионате. Напомним, ранее мы писали о том, что молодой харьковский хоккейный клуб "Рулав Одд" в поединке регулярного сезона УПЛ потерпел поражение от "Кременчуга". А также мы сообщали о проигрыше всухую в выездном матче от киевского "Сокола".