21.10.2022 16:41 Дмитро Колонєй
Стало відомо, скільки країн братимуть участь у турнірі, що організували харків'яни
За ініціативою харків'ян у Польщі відбудеться Міжнародний благодійний хокейний турнір «Hockey Bayraktar».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на сайт турніру «Hockey Bayraktar», що пройде 10-13 листопада на стадіоні «Tor-Tor» у місті Торунь (Польща), у міжнародних благодійних змаганнях візьмуть участь команди з восьми країн:
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Чехії,
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Фінляндії,
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Польщі,
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України,
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Мексики,
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Англії,
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Литви та
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Швеції.
Турнір організовує учасник різноманітних міжнародних турнірів – Харківський міський хокейний клуб «Витязь», заснований групою любителів хокею у 2006 році. Сім гравців клубу поповнили лави Збройних сил України. Турнір пройде під патронатом Харківського міського голови.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що захід уже підтримав
чеський хокеїст, олімпійський чемпіон Домінік Гашек, а також українські та польські блогери з охопленням аудиторії понад 5 млн осіб. Зібрані кошти спрямують на придбання машин швидкої допомоги, автомобілів для Харківської пожежно-рятувальної служби, на підтримку жителів Харкова, деокупованих районів Харківської області та на потреби Збройних Сил України.
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