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21.10.2022  16:54   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова роблять все, щоб колектори та грати забезпечували стік води (фото)

Про це інформує КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації» Харкова.

Роблять все, щоб колектори та грати забезпечували стік води комунальники Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації», фахівці підприємства

  • косять поросль на схилах водоймищ та водовідвідних канав на вул. Метробудівників,
  • промивають колектори зливової мережі на вул. Рибалка,
  • ремонтують оглядові колодязі на вул. Плеханівській,
  • очищають грати дощоприймачів на вул. Молочній та вул. Лозівській.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  коммунальщики, ливневка, харьков
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