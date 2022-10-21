21.10.2022 16:54 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова роблять все, щоб колектори та грати забезпечували стік води (фото)

Про це інформує КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації», фахівці підприємства

косять поросль на схилах водоймищ та водовідвідних канав на вул. Метробудівників,

промивають колектори зливової мережі на вул. Рибалка,

ремонтують оглядові колодязі на вул. Плеханівській,

очищають грати дощоприймачів на вул. Молочній та вул. Лозівській.