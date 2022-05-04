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04.05.2022  13:42   Евгений Клочко

Новости НХЛ и другие события в хоккее

Продолжается розыгрыш популярнейшего в мире хоккейного турнира – североамериканской NHL.

Новости НХЛ и другие события в хоккее

Команды проводят матчи регулярного сезона, поэтому основные новости НХЛ связаны с матчами. Вместе с тем появляются и новые сведения, касающиеся организационных вопросов. Как стало известно в конце марта, со следующего сезона лига повысит потолок зарплат, который достигнет 82,5 млн долларов. Это на 1 млн больше, чем в текущем розыгрыше.

Важной для Украины темой, связанной с Национальной хоккейной лигой, является участие российских спортсменов в ее матчах. Несмотря на санкции, принятые против России, ее граждане продолжают участвовать в матчах. Официально никаких новостей НХЛ по этому поводу не публиковала, но, скорее всего, персональные контракты так и останутся в силе. В связи с этим, как сообщает Спорт ЮА, Украина попросила США и Канаду хотя бы не выдавать новые визы гражданам страны-агрессора.

УХЛ и скандалы украинского хоккея – в прошлом

Война повлияла на все сферы общественной жизни, из-за чего украинский хоккей оказался практически забыт. Мало кто вспоминает о расколе, произошедшем в конце 2021 года, и отделении от УХЛ команд, создавших Суперлигу. Президент «Донбасса» Борис Колесников, инициатор этих событий, в марте обратился к российским спортсменам с призывом выступить против военного вторжения, но непосредственно об украинском хоккее разговоры утихли.

Другой спортивный функционер, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, высказался о натурализованных игроках УХЛ, имеющих российские корни. Он заявил, что не видит места в послевоенной Украине и национальной сборной для спортсменов, не проявивших гражданскую позицию и бежавших на территорию страны-агрессора.

Скандал, началом которого стал отъезд игроков «Донбасса» из расположения сборной, тем временем удалось погасить. Как сообщил тренер национальной команды Вадим Шахрайчук, ранее дисквалифицированные хоккеисты принесли извинения за этот поступок и вернулись в коллектив, чтобы готовиться к чемпионату мира.

Весь хоккей онлайн – на Спорт ЮА

Следить за событиями украинского и мирового хоккея удобно на Спорт ЮА. Портал регулярно публикует информацию про хоккей онлайн:

  • новости;
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Смотреть хоккей удобно благодаря наличию телепрограммы на Спорт ЮА. В ней всегда можно узнать, когда и где состоится трансляция интересующего матча. Получать новости хоккея онлайн можно на украинском и русском языках. Там же доступен и большой выбор материалов по другим видам спорта.

Тэги:  спорт, нхл, хоккей
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