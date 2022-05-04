В Харкове мародер полез в киоск за сигаретами

Злоумышленника задержали на месте преступления.
Ограбление торгового киоска произошло в марте этого года на территории Слободского района Харькова, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
25-летний мужчина проник в торговое помещение, откуда пытался похитить табачные изделия, продукты, стартовые пакеты операторов мобильной связи и другие товары.
Однако кража не удалась – мародера задержали полицейские в порядке ст. 208 УПК Украины, а в дальнейшем ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас Слободской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт по факту покушения на кражу в условиях военного положения, соединенного с проникновением в помещение (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 УК Украины) .
Слушание пройдет в Ленинском районном суде г. Полтавы.
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