    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харкове мародер полез в киоск за сигаретами
04.05.2022  13:57   Рита Парфенова

В Харкове мародер полез в киоск за сигаретами

Злоумышленника задержали на месте преступления.

В Харкове мародер полез в киоск за сигаретами

Ограбление торгового киоска произошло в марте этого года на территории Слободского района Харькова, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

25-летний мужчина проник в торговое помещение, откуда пытался похитить табачные изделия, продукты, стартовые пакеты операторов мобильной связи и другие товары.

Однако кража не удалась – мародера задержали полицейские в порядке ст. 208 УПК Украины, а в дальнейшем ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас Слободской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт по факту покушения на кражу в условиях военного положения, соединенного с проникновением в помещение (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 УК Украины) .

Слушание пройдет в Ленинском районном суде г. Полтавы.

Напомним, в Васищево 24-летняя женщина и 32-летний мужчина вскрыли топором двери магазина и украли из него 6,5 килограмм сметаны.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, ограбление, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.05 Криминал и происшествия Под Харьковом мужчина зарезал племянника 04.05 Криминал и происшествия Окупанты обстреляли район в Харьковской области 03.05 Криминал и происшествия Оккупанты обстреляли город под Харьковом: есть раненые
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 