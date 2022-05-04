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04.05.2022  14:05   Виталий Хиневич

Харьков получил гуманитарную помощь для четвероногих

Корма и лакомства для животных доставили в Харьков.

Харьков гуманитарная помощь
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что Фонд «Строим Украину вместе» передал гуманитарную помощь харьковскому коммунальному предприятию «Центр обращения с животными». Как сообщили в приюте, волонтеры передали 900 кг сухого корма для собак и около 40 кг - для кошек, а также около 20 кг лакомств.
 
Кроме этого стоит отметить, что «Центр обращения с животными» продолжает работать. Там кормят, вакцинируют и стерилизуют животных, поддерживают порядок в вольерах. Работники предприятия спасают животных от последствий обстрелов, а также забирают брошенных домашних питомцев, чтобы в будущем найти им семью.
 
Напомним, города-побратимы и зарубежные партнеры присылают в Харьков медикаменты, продукты питания, спецавтомобили и другую помощь.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  гуманитарная помощь, животные, харьков
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