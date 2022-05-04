04.05.2022 14:05 Виталий Хиневич

Харьков получил гуманитарную помощь для четвероногих

Корма и лакомства для животных доставили в Харьков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что Фонд «Строим Украину вместе» передал гуманитарную помощь харьковскому коммунальному предприятию «Центр обращения с животными». Как сообщили в приюте, волонтеры передали 900 кг сухого корма для собак и около 40 кг - для кошек, а также около 20 кг лакомств.

Кроме этого стоит отметить, что «Центр обращения с животными» продолжает работать. Там кормят, вакцинируют и стерилизуют животных, поддерживают порядок в вольерах. Работники предприятия спасают животных от последствий обстрелов, а также забирают брошенных домашних питомцев, чтобы в будущем найти им семью.

Напомним, города-побратимы и зарубежные партнеры присылают в Харьков медикаменты, продукты питания, спецавтомобили и другую помощь.