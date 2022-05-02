02.05.2022 10:36 Рита Парфенова

Харьков получает помощь от зарубежных партнеров

Города-побратимы и зарубежные партнеры присылают в Харьков медикаменты, продукты питания, спецавтомобили и другую помощь.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент международного сотрудничества.

Так, в результате налаженных отношений ассоциация «Handicap International» (Франция) передала для трех станций метрополитена и городской больницы №2 сорок стульев-туалетов, а также для больницы - костыли и ходунки.



Помощь поступает и от городов-побратимов Харькова. В частности, из литовского города Каунас были переданы медикаменты и пять полицейских автомобилей, а из немецкого города Нюрнберг - медикаменты, средства гигиены и продукты питания. Кроме того, гуманитарный груз со спальными мешками, подгузниками, детскими колясками, медикаментами, средствами личной гигиены, бытовой химией, канцтоварами, продуктами питания и бутылированной водой направлен в Харьков из города-побратима Болонья (Италия).

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Символическим жестом поддержки харьковчан стало единогласное принятие Люблинским городским советом (Польша) решения об установлении с Харьковом побратимских отношений. В департаменте напомнили, что в 2017 году с Люблином было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого реализовано множество межмуниципальных проектов. Сейчас город Люблин также готовит для Харькова гуманитарную помощь.