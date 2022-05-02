02.05.2022 10:55 Рита Парфенова

Видео уничтожения российской техники под Харьковом

Силу специальных операций ВСУ уничтожили скопление вражеских машин в Харьковской области.

Об этом сообщли в Генеральном штабе ВСУ, передает РЕДПОСТ.



На Харьковщине, во время проведения разведывательных мероприятий, укранские военнослужащие обнаружили скопление вражеских тяжело- и легкобронированных машин.

Через час после определения приоритетных целей для поражения, воины Движения сопротивления ССпО скоординировали подразделение одной из артиллерийских бригад и корректировали огонь артиллеристов по враждебным целям.

В результате совместных действий воинов Сил обороны Украины потери россиян составили:

Танк Т-90 – уничтожен

Танк Т-80БВМ – уничтожен

МТЛБ – уничтожен

МТЛБ – поврежден

Также точным попаданием был поражен блиндаж противника. Утраты посреди личного состава русских оккупантов уточняются.

Напомним, на Изюмском направлении силами нацгвардии и артиллерии ВСУ нанесли удар по врагу, уничтожив более 30 единиц военной техники. Среди уничтоженной техники были танки, БТРы, БМД и МТЛБ.

