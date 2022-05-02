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02.05.2022  10:55   Рита Парфенова

Видео уничтожения российской техники под Харьковом

Силу специальных операций ВСУ уничтожили скопление вражеских машин в Харьковской области.

Об этом сообщли в Генеральном штабе ВСУ, передает РЕДПОСТ.

На Харьковщине, во время проведения разведывательных мероприятий, укранские военнослужащие обнаружили скопление вражеских тяжело- и легкобронированных машин.

Через час после определения приоритетных целей для поражения, воины Движения сопротивления ССпО скоординировали подразделение одной из артиллерийских бригад и корректировали огонь артиллеристов по враждебным целям.

В результате совместных действий воинов Сил обороны Украины потери россиян составили:

  • Танк Т-90 – уничтожен
  • Танк Т-80БВМ – уничтожен
  • МТЛБ – уничтожен
  • МТЛБ – поврежден

Также точным попаданием был поражен блиндаж противника. Утраты посреди личного состава русских оккупантов уточняются.

Напомним, на Изюмском направлении силами нацгвардии и артиллерии ВСУ нанесли удар по врагу, уничтожив более 30 единиц военной техники. Среди уничтоженной техники были танки, БТРы, БМД и МТЛБ.
 

Тэги:  генштаб, взорвали танк, агрессия россии, харьков
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