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02.05.2022  11:25   Виталий Хиневич

В Харькове брат ограбил сестру

В течение суток правоохранители получили 1077 обращений от жителей Харьковской области.

Полиция Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что правоохранители за сутки получили 1077 обращений от жителей Харьковской области,  39 человек было доставлено в отделения полиции, возможно, причастны к диверсионной деятельности. 
 
Кроме этого, по улице Библика полицейские задержали 41-летнего мужчину, который украл имущество у своей сестры. За кражу товаров из магазина по Юбилейному проспекту полицейские задержали троих граждан. 
 
В вестибюле станции «Индустриальная» работники полиции обнаружили 37-летнего жителя Харьковской области, у которого был полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом. Помимо этого у 37-летнего мужчины по улице Рыбалко правоохранители обнаружили вещество, похожее на наркотическое.
 
Напомним, в Харькове из бомбоубежища пропала крупная сумма денег.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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