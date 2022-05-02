02.05.2022 11:25 Виталий Хиневич

В Харькове брат ограбил сестру

В течение суток правоохранители получили 1077 обращений от жителей Харьковской области.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что правоохранители за сутки получили 1077 обращений от жителей Харьковской области, 39 человек было доставлено в отделения полиции, возможно, причастны к диверсионной деятельности.

Кроме этого, по улице Библика полицейские задержали 41-летнего мужчину, который украл имущество у своей сестры. За кражу товаров из магазина по Юбилейному проспекту полицейские задержали троих граждан.

В вестибюле станции «Индустриальная» работники полиции обнаружили 37-летнего жителя Харьковской области, у которого был полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом. Помимо этого у 37-летнего мужчины по улице Рыбалко правоохранители обнаружили вещество, похожее на наркотическое.

Напомним, в Харькове из бомбоубежища пропала крупная сумма денег.