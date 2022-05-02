02.05.2022 11:44 Виталий Хиневич

Харьковские коммунальщики обеспечивают горожан электроснабжением

Монтеры КСП «Харьковгорлифт», несмотря на опасность вражеских обстрелов, ежедневно работают, чтобы обеспечить жителей города электроснабжением

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что несмотря на напряженную обстановку в городе из-за вражеских обстрелов ремонтными работами ежедневно занят 37-летний Антон Белозор – старший мастер КСП «Харьковгорлифт» по техническому обслуживанию внутридомовых электросетей.

На предприятии мужчина работает с сентября 2018 года, но в жилищно-коммунальной сфере – больше 9 лет. В мирное время Антон Белозор занимался лишь распределением заявок жителей и контролировал их выполнение.

Однако сейчас количество электротехнического персонала, обслуживавшего район, уменьшилось в пять раз, поэтому для скорейшего восстановления электроснабжения в пока еще Московском районе старшему мастеру приходится постоянно помогать своим подчиненным.

По словам Антона Белозора, бригады работают в перерывах между бомбежками, особенно Салтовского жилмассива, и делают все возможное, чтобы обеспечить харьковчан жизненно необходимыми коммунальными услугами.

Источник: Харьковский городской совет

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