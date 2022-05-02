    
Главная Новости Харькова ЖКХ Харьковские коммунальщики обеспечивают горожан электроснабжением
02.05.2022  11:44   Виталий Хиневич

Харьковские коммунальщики обеспечивают горожан электроснабжением

Монтеры КСП «Харьковгорлифт», несмотря на опасность вражеских обстрелов, ежедневно работают, чтобы обеспечить жителей города электроснабжением

Харьковские коммунальщики
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что несмотря на напряженную обстановку в городе из-за вражеских обстрелов ремонтными работами ежедневно занят 37-летний Антон Белозор – старший мастер КСП «Харьковгорлифт» по техническому обслуживанию внутридомовых электросетей.
 
На предприятии мужчина работает с сентября 2018 года, но в жилищно-коммунальной сфере – больше 9 лет. В мирное время Антон Белозор занимался лишь распределением заявок жителей и контролировал их выполнение.
 
Однако сейчас количество электротехнического персонала, обслуживавшего район, уменьшилось в пять раз, поэтому для скорейшего восстановления электроснабжения в пока еще Московском районе старшему мастеру приходится постоянно помогать своим подчиненным.
 
По словам Антона Белозора, бригады работают в перерывах между бомбежками, особенно Салтовского жилмассива, и делают все возможное, чтобы обеспечить харьковчан жизненно необходимыми коммунальными услугами.
 
Напомним, чистоту в Харькове поддерживают 133 единицы спецтехники.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  жкх, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.05 ЖКХ В Харькове постоянно контролируют качество воды 01.05 ЖКХ Коммунальные службы Харькова благоустраивают дворы 01.05 ЖКХ Харьковчан просят передать показания электросчетчиков
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 