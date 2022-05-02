02.05.2022 11:50 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 2 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 8 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 178 человек. Выздоровело 283 900 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 16 241 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 12 человек (все - жители города Харькова).



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 1 мая.