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02.05.2022  11:50   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 2 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 8 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 178 человек. Выздоровело 283 900 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 16 241 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 12 человек (все - жители города Харькова).

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 1 мая.

Тэги:  коронавирус, харьков
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