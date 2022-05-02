02.05.2022 12:05 Виталий Хиневич

В Харькове РАГС возобновляет работу

В Харькове возобновляет работу отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что 3 апреля начинает работать РАГС по улице Плехановской,73. Несмотря на то, что это районный отдел, обслуживать он будет жителей всех районов города.

«Уже 3 мая харьковчане смогут получить различные услуги, связанные с регистрацией рождения ребенка, брака или смерти человека. Это очень важно в такое трудное время. Мы не должны жить одной войной, а обязаны создать все условия, чтобы жизнь в городе продолжалась. Я уверен, что постепенно в Харькове все наладится. Для этого мы работаем круглосуточно!» - подчеркнул Игорь Терехов.

Отметим, прием граждан будет проводиться по вторникам и пятницам с 10:00 до 14:00.

Источник: Харьковский городской совет

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