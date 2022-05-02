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02.05.2022  12:38   Рита Парфенова

В трех районах Харькова устраняют дефекты на водоводах

Работы ведутся в Московском, Немышлянском и Новобаварском районах Харькова

харьковводоканал

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

2 мая к устранению аварийных ситуаций на водоводах пристпили 20 бригад службы внешних водопроводных сетей.. В частности, работы ведутся в Московском, Немышлянском и Новобаварском районах.

«В зависимости от масштаба и сложности порыва проводится перекладка или сварочные работы, замена запорной арматуры. Также восстанавливаются смотровые колодцы. Бригады работают без выходных, по графику. Так вчера, в воскресенье, устранили 5 нештатных ситуаций на трубопроводах различного диаметра и отремонтировали 9 смотровых колодцев», - отметил начальник диспетчерской службы Комплекса «Харьковводоснабжение» Игорь Ермилин.

По его словам, ремонтные бригады продолжают комплексные работы по восстановлению подачи водоснабжения во все районы города. Причем, не смотря на сложности военного времени, работы по восстановлению водоснабжения ведутся все интенсивнее. За прошедшую неделю отремонтировали 49 порывов и 51 смотровой колодец.  

В апреле ремонтные бригады Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» устранили 185 порывов на трубопроводах холодного водоснабжения и восстановили 208 смотровых колодцев во всех районах города.

Напомним, 30 апреля работниками Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» было ликвидировано 5 повреждений на городских трубопроводах холодного водоснабжения и приведено в порядок 10 смотровых колодцев.


 

Источник:   КП Хрьковводоканал
 Тэги:  вода, харьков
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