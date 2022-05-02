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02.05.2022  12:45   Виталий Хиневич

Переселенцы из разных областей Украины могут найти жилье при помощи сайта

Офис Президента Украины совместно с «Укрзалізниця» и при поддержке Минцифры запускают проект «Там, где вас ждут».

Переселенцы Украины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.
 
Сообщается, что в Украине начал работу сайт, который позволит упростить процедуру эвакуации в безопасные области Украины. 
 
В частности на интернет ресурсе отображается количество мест, которые каждая область может предложить в бесплатное расселение временно перемещенных граждан Украины. Также есть телефонные номера контактных центров в каждой области, куда можно обращаться самостоятельно с соответствующим запросом - местные органы власти будут сопровождать эвакуированных украинцев от вокзалов до места расселения.
 
 
Также на вокзалах в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье и Лозовой и в некоторых поездах сотрудники «Укрзалізниці» будут регистрировать в единой системе эвакуируемых и помогать найти жилье.
Зарегистрироваться в системе можно будет не только на вокзале, но и в некоторых поездах. Сотрудники железной дороги, которые помогут с этим, будут ездить на следующих рейсах (номера поездов и маршруты могут меняться):
 
  • №209/210 Харьков – Ивано-Франковск;
  • №233/234 Покровск – Чоп;
  • №219/220 Запорожье – Львов;
  • №238/237 Одесса – Ужгород;
  • №136/135 Одесса – Черновцы;
  • №13/14 Киев - Солотвино;
  • №43/44 Киев – Ивано-Франковск;
  • №45/46 Лозовая – Ужгород.
 
Кроме этого отмечается, что пассажиры могут оставить заявку на эвакуацию с проживанием самостоятельно через контактный центр «Укрзалізниці» по номеру 0 800 503 111. Операторы проконсультируют пассажиров по основным вопросам и внесут данные пассажира в регистрационную форму. Тем же, кто по каким-то причинам не успел сделать это самостоятельно, помогут наши работники на вокзалах и поездах.
 
Напомним, для украинцев доступен ряд сервисов, которые помогут найти жилье за границей.
 
Источник:   Минцифрв
 Тэги:  переселенцы, помощь
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