02.05.2022 12:45 Виталий Хиневич

Переселенцы из разных областей Украины могут найти жилье при помощи сайта

Офис Президента Украины совместно с «Укрзалізниця» и при поддержке Минцифры запускают проект «Там, где вас ждут».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Сообщается, что в Украине начал работу сайт, который позволит упростить процедуру эвакуации в безопасные области Украины.

В частности на интернет ресурсе отображается количество мест, которые каждая область может предложить в бесплатное расселение временно перемещенных граждан Украины. Также есть телефонные номера контактных центров в каждой области, куда можно обращаться самостоятельно с соответствующим запросом - местные органы власти будут сопровождать эвакуированных украинцев от вокзалов до места расселения.

Также на вокзалах в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье и Лозовой и в некоторых поездах сотрудники «Укрзалізниці» будут регистрировать в единой системе эвакуируемых и помогать найти жилье.

Зарегистрироваться в системе можно будет не только на вокзале, но и в некоторых поездах. Сотрудники железной дороги, которые помогут с этим, будут ездить на следующих рейсах (номера поездов и маршруты могут меняться):

№209/210 Харьков – Ивано-Франковск;

№233/234 Покровск – Чоп;

№219/220 Запорожье – Львов;

№238/237 Одесса – Ужгород;

№136/135 Одесса – Черновцы;

№13/14 Киев - Солотвино;

№43/44 Киев – Ивано-Франковск;

№45/46 Лозовая – Ужгород.

Кроме этого отмечается, что пассажиры могут оставить заявку на эвакуацию с проживанием самостоятельно через контактный центр «Укрзалізниці» по номеру 0 800 503 111. Операторы проконсультируют пассажиров по основным вопросам и внесут данные пассажира в регистрационную форму. Тем же, кто по каким-то причинам не успел сделать это самостоятельно, помогут наши работники на вокзалах и поездах.