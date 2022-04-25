25.04.2022 16:11 Виталий Хиневич

Посылки в Польшу: выгодные варианты для украинцев

В Польшу прибыло более 2 миллионов беженцев из Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН.

Сообщается, что из-за войны в Украине, в Польшу прибыло более 2 миллионов украинцев. В связи с этим, почтовые операторы предлагают различные варианты, что бы люди могли отправить посылку с Польши в Украину и наоборот.

"Посылки из дома" ввела «Укрпошта». Страны, на международные отправления в которые действует эта Специальную акцию, а именно 70 процентную скидку для отправляющих посылки из Украины за границу -Страны, на международные отправления в которые действует эта скидка – Польша, Румыния, Венгрия, Словакия, Молдова. Оплата 15-20 кг посылки в Польшу в зависимости от параметров отправки будет стоить 500-600 грн. Рассчитать стоимость посылки можно по ссылке

Оформить посылку можно непосредственно в отделении "Укрпошти", в онлайн кабинете, в мобильном приложении «Укрпошти».

Новой почты. Услугу "Вещи из дома за границу" со скидками от 50 до 80% предлагает Новая почта для украинцев, временно покинувших территорию Украины из-за войны. Стоимость международных отправлений в 24 страны Евросоюза зависят от зоны отправки (какие страны входят в ту или иную зону можно узнать по Кроме этого, возможно отправить посылку в Польшу при помощи. Услугу "Вещи из дома за границу" со скидками от 50 до 80% предлагает Новая почта для украинцев, временно покинувших территорию Украины из-за войны. Стоимость международных отправлений в 24 страны Евросоюза зависят от зоны отправки (какие страны входят в ту или иную зону можно узнать по ссылке ) и параметров посылки. Польша входит в Еврозону -1.

Приблизительная стоимость посылки весом 20 кг в Польшу в зависимости от габаритов у этого оператора будет составлять 2-3 тыс. Срок доставки посылки – от 6 дней. Стоимость доставки можно рассчитать по ссылке

Чтобы отправить посылку, нужно оформить заявку в личном кабинете или в отделении Новой почты, оплатить услуги при отправке, передать трекинг-номер отправления получателю и предупредить его о необходимости оплаты таможенных платежей в стране назначения.

Meest. У почтового оператора Meest при заказе международной доставки в страны ЕС действуют ограничения, а именно- вес отправления не должен превышать 30 кг, размеры отправления — 120*60*60 см. Доставка осуществляется адресно к двери. Стоимость доставки посылки в Польшу весом 20 кг – около 1500 грн. Посмотреть стоимость доставки можно Отправить посылку можно и через оператора. У почтового оператора Meest при заказе международной доставки в страны ЕС действуют ограничения, а именно- вес отправления не должен превышать 30 кг, размеры отправления — 120*60*60 см. Доставка осуществляется адресно к двери. Стоимость доставки посылки в Польшу весом 20 кг – около 1500 грн. Посмотреть стоимость доставки можно здесь

Отправить посылки можно из отделений Meest и отделений Новой почты. В последнем случае нужно обязательно оплатить доставку из отделения Новой почты во Львов.

Украинцы, которые в результате войны оказались в Польше, могут отправлять посылки из Польши домой бесплатно. С 1 апреля такую акцию "Помогите Украине" запустила Poczta Polska. В рамках этой акции можно отправлять бесплатно посылки весом до 20 кг, но при отправке нужно указать, что это гуманитарный груз. Еще условия, стоимость товаров в посылке не должна превышать 100 евро, а один клиент может таким образом отправлять одну бесплатную посылку.