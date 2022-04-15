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15.04.2022  17:23   Виталий Хиневич

Почты мира провозгласили блокаду оккупантам Украины

Некоторые страны начинают почтовую блокаду для стран агрессоров.

Почтовая блокада
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «УКРПОШТУ».
 
Сообщается, что почты Польши, Швеции, Дании, Финляндии и Австралии подали документы во Всемирный почтовый союз о прекращении доставки отправлений в Россию и Беларусь. К почтовой блокаде стран-агрессоров присоединилась также Почта Латвии, которая в марте прекратила почтовые денежные переводы в Россию и Беларусь.
 
"Почтовая блокада – это результат работы украинских дипломатов, волонтеров, украинской диаспоры и УКРПОШТИ, которая, как назначенный оператор страны-члена Всемирного почтового союза, неоднократно обращалась к коллегам из других стран с призывом разорвать связи с Россией", – отметили в компании.
 
Нпомним, в харьковскую больницу передали медикаменты и медицинские товары из Норвегии.
 
Источник:   Укпошта
 Тэги:  агрессия россии, почта
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