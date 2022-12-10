10.12.2022 21:39 Дмитро Колонєй
"Укрпошта" доставлятиме посилки безкоштовно: кому саме
Про те, хто зможе не платити за доставку, розповіли у компанії.
"Укрпошта" доставлятиме посилки безкоштовно: кому саме
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на компанію "Укрпошта", приємний подарунок підготував поштовий оператор українцям - отримувати свої посилання без оплати транспортних послуг. Подробиці розкрили у пресслужбі компанії.
Хто має право не платити за доставку посилок
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Українці, які замовлять товар у магазинів-партнерів "Укрпошти".
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дізнатися про можливість безкоштовної доставки можна за жовтою міткою, якою будуть позначені партнери.
Скільки буде діяти пропозиція
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Акція діятиме протягом грудня,
"Безкоштовна доставка грудня від партнерів Укрпошти. Як і зазвичай, передбачили кожну деталь! Безкоштовна доставка діє у всіх партнерів, позначених жовтою міткою", - йдеться у повідомленні.
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