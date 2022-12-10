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10.12.2022  21:39   Дмитро Колонєй

"Укрпошта" доставлятиме посилки безкоштовно: кому саме

Про те, хто зможе не платити за доставку, розповіли у компанії.


"Укрпошта" доставлятиме посилки безкоштовно: кому саме
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на компанію "Укрпошта", приємний подарунок підготував поштовий оператор українцям - отримувати свої посилання без оплати транспортних послуг. Подробиці розкрили у пресслужбі компанії.
 

Хто має право не платити за доставку посилок

 
  • Українці, які замовлять товар у магазинів-партнерів "Укрпошти".
  • дізнатися про можливість безкоштовної доставки можна за жовтою міткою, якою будуть позначені партнери.

Скільки буде діяти пропозиція

 
  • Акція діятиме протягом грудня, 
 
"Безкоштовна доставка грудня від партнерів Укрпошти. Як і зазвичай, передбачили кожну деталь! Безкоштовна доставка діє у всіх партнерів, позначених жовтою міткою", - йдеться у повідомленні.
 
Нагадаємо, раніше ми писали, що змінилися правила оплати посилок "Нової пошти".
 
Источник:   Укрпошта
 Тэги:  почта, бесплатная доставка, укрина
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