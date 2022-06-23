23.06.2022 14:05 Виталий Хиневич

Как отправить посылку из Польши в Украину

Украинцы могут отправлять посылки с Польши почтовыми компаниями.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на zycie.news.

Сообщается, что с начала военной ситуации, значительная часть украинских беженцев отправилась в Польшу. Поэтому неудивительно, что почтовые услуги пользуются сейчас большим интересом. Многие украинцы хотели бы поддержать своих родных, друзей и отправить в Украину необходимые товары.

Укрпочта

Преимущество отправки посылки через Укрпочту состоит в том, что вы можете отправить ее из любой точки Польши в пункт назначения в Украине по вашему выбору. Исключением являются, конечно, места, где сейчас ведутся боевые действия. Перед отправкой посылки убедитесь в том, что она соответствует правилам международных перевозок.

Новая Почта

В начале марта «Новая почта» предложила новую услугу «Вещи из дома за границей». Благодаря предложению, украинцы могут приобрести личные вещи в Польше и отправить их в страны Европы со скидкой.

Что касается отправки посылок из Польши в Украину, то правила остались прежними. Важной особенностью транспортировки Новой Почтой является то, что получатель заказывает отправку отправителя.

Meest Express

Чтобы отправить посылку в Украину, вы можете воспользоваться услугами Meest Express, процедура доставки очень похожа на описанную выше. Вам необходимо заполнить анкету, выбрать способ доставки и оплатить услугу. Тогда вам необходимо отправить посылку Meast Express или воспользоваться услугами курьера. Стоимость доставки будет напрямую зависеть от ее веса и способа отправки.