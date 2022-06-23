    
Главная Новости Харькова Общество Как отправить посылку из Польши в Украину
23.06.2022  14:05   Виталий Хиневич

Как отправить посылку из Польши в Украину

Украинцы могут отправлять посылки с Польши почтовыми компаниями.

Почта
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на zycie.news.
 
Сообщается, что с начала военной ситуации, значительная часть украинских беженцев отправилась в Польшу. Поэтому неудивительно, что почтовые услуги пользуются сейчас большим интересом. Многие украинцы хотели бы поддержать своих родных, друзей и отправить в Украину необходимые товары.
 
Укрпочта
 
Преимущество отправки посылки через Укрпочту состоит в том, что вы можете отправить ее из любой точки Польши в пункт назначения в Украине по вашему выбору. Исключением являются, конечно, места, где сейчас ведутся боевые действия. Перед отправкой посылки убедитесь в том, что она соответствует правилам международных перевозок.
 
Новая Почта
 
В начале марта «Новая почта» предложила новую услугу «Вещи из дома за границей». Благодаря предложению, украинцы могут приобрести личные вещи в Польше и отправить их в страны Европы со скидкой.
 
Что касается отправки посылок из Польши в Украину, то правила остались прежними. Важной особенностью транспортировки Новой Почтой является то, что получатель заказывает отправку отправителя.
 
Meest Express
 
Чтобы отправить посылку в Украину, вы можете воспользоваться услугами Meest Express, процедура доставки очень похожа на описанную выше. Вам необходимо заполнить анкету, выбрать способ доставки и оплатить услугу. Тогда вам необходимо отправить посылку Meast Express или воспользоваться услугами курьера. Стоимость доставки будет напрямую зависеть от ее веса и способа отправки.
 
Напомним, Новая почта и «Дія» запускают совместный проект.
 
Источник:   zycie.news
 Тэги:  почта, польша
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.04 Общество Посылки в Польшу: выгодные варианты для украинцев 15.04 Общество Почты мира провозгласили блокаду оккупантам Украины 12.04 Криминал и происшествия На Харьковщине почтальоны украли мешок с более чем полумиллионом гривен
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 