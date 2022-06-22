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22.06.2022  16:00   Виталий Хиневич

Новая почта и «Дія» запускают совместный проект

Малый и средний бизнес могут получить помощь от Новая почта и «Дії».

Новая почта
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Новую почту. 
 
Сообщается, что  Центр поддержки предпринимателей «Дія. Бізнес» объявляет о начале совместного проекта с Новой почтой по логистической помощи бизнесу в перевозке оборудования или продукции во время релокации.
 
Одно юридическое лицо сможет получить до 10000 гривен на свои нужды в логистике.
 
Бизнес может получить льготные условия перевозки при условии соответствия определенным критериям. В частности, бизнес должен быть зарегистрирован на территориях, где продолжаются активные боевые действия: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Киевская, Одесская области.
 
Полный список критериев по ссылке.
 
Приоритет при оценке заявок будет предоставляться малому и среднему бизнесу, который занимается производством жизненно необходимых товаров и услуг или оказывает помощь гражданам Украины и Вооруженным Силам Украины.
 
Для получения логистической помощи нужно заполнить онлайн-форму.
 
Напомним, AliExpress возобновил доставку товаров в Украину.
 
Источник:   новая почта
 Тэги:  дія, выплаты
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