22.06.2022 16:00 Виталий Хиневич
Новая почта и «Дія» запускают совместный проект
Малый и средний бизнес могут получить помощь от Новая почта и «Дії».
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Новую почту.
Сообщается, что Центр поддержки предпринимателей «Дія. Бізнес» объявляет о начале совместного проекта с Новой почтой по логистической помощи бизнесу в перевозке оборудования или продукции во время релокации.
Одно юридическое лицо сможет получить до 10000 гривен на свои нужды в логистике.
Бизнес может получить льготные условия перевозки при условии соответствия определенным критериям. В частности, бизнес должен быть зарегистрирован на территориях, где продолжаются активные боевые действия: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Киевская, Одесская области.
Приоритет при оценке заявок будет предоставляться малому и среднему бизнесу, который занимается производством жизненно необходимых товаров и услуг или оказывает помощь гражданам Украины и Вооруженным Силам Украины.
Для получения логистической помощи нужно заполнить онлайн-форму
.
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