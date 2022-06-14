14.06.2022 15:35 Виталий Хиневич
AliExpress возобновил доставку товаров в Украину
AliExpress будет выполнять доставку посылок через «Укрпошту» и Новую почту.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой Суспільне.
Сообщается, что с 15 июня AliExpress будет доставлять товары в Украину через «Укрпошту». Доставка будет выполняться в 14 регионов Украины.
«Если Вы проживаете в одной из восточных областей, которую пока не открыл Али, Вы можете заказать посылку на знакомых, а они уже отправят Вам ее в любой уголок Украины, где работает Укрпочта (а мы работаем по всей стране)»,- сообщил глава правления "Укрпошти" Игорь Смелянский.
Кроме этого стоит отметить, что с 15 июня Новая почта также будет выполнять доставку с AliExpress.
Напомним, для любых коммерческих организаций, решивших открыть направление гуманитарной помощи, Новая почта
предоставит 25% скидки от действующих тарифов на доставку.
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