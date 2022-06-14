14.06.2022 15:35 Виталий Хиневич

AliExpress возобновил доставку товаров в Украину

AliExpress будет выполнять доставку посылок через «Укрпошту» и Новую почту.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой Суспільне.

Сообщается, что с 15 июня AliExpress будет доставлять товары в Украину через «Укрпошту». Доставка будет выполняться в 14 регионов Украины.

«Если Вы проживаете в одной из восточных областей, которую пока не открыл Али, Вы можете заказать посылку на знакомых, а они уже отправят Вам ее в любой уголок Украины, где работает Укрпочта (а мы работаем по всей стране)»,- сообщил глава правления "Укрпошти" Игорь Смелянский.

Кроме этого стоит отметить, что с 15 июня Новая почта также будет выполнять доставку с AliExpress.

Напомним, для любых коммерческих организаций, решивших открыть направление гуманитарной помощи, Новая почта предоставит 25% скидки от действующих тарифов на доставку.