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14.06.2022  15:35   Виталий Хиневич

AliExpress возобновил доставку товаров в Украину

AliExpress будет выполнять доставку посылок через «Укрпошту» и Новую почту.

AliExpress
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой  Суспільне.
 
Сообщается, что с 15 июня AliExpress будет доставлять товары в Украину через «Укрпошту». Доставка будет выполняться в 14 регионов Украины. 
 
«Если Вы проживаете в одной из восточных областей, которую пока не открыл Али, Вы можете заказать посылку на знакомых, а они уже отправят Вам ее в любой уголок Украины, где работает Укрпочта (а мы работаем по всей стране)»,- сообщил глава правления "Укрпошти" Игорь Смелянский.
 
Кроме этого стоит отметить, что с 15 июня Новая почта также будет выполнять доставку с AliExpress.
 
Напомним, для любых коммерческих организаций, решивших открыть направление гуманитарной помощи, Новая почта предоставит 25% скидки от действующих тарифов на доставку.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  aliexpress
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