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14.06.2022  15:54   Дмитрий Колоней

В Харькове патрульные догнали любителя наркотиков (фото)

Стражи порядка Харькова не дали убежать злоумышленнику.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Патрульную полицию днем 14 июня 2022, стражи порядка в Холодногорском районе обратили внимание на мужчину, поведение которого показалось правоохранителям подозрительным.
 
Гражданин, увидев патрульных, резко изменил направление движения. Инспекторы обратились к нему для проверки. Во время общения он заметно нервничал и, как оказалось, не зря.
 
 
Впоследствии мужчина сообщил, что имеет с собой соп пакеты с наркотиками. Для проведения ответных следственных действий на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливаться следователями.
 
 
 
 
Тэги:  наркотики, харьков
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