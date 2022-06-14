14.06.2022 15:54 Дмитрий Колоней

В Харькове патрульные догнали любителя наркотиков (фото)

Стражи порядка Харькова не дали убежать злоумышленнику.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Патрульную полицию днем 14 июня 2022, стражи порядка в Холодногорском районе обратили внимание на мужчину, поведение которого показалось правоохранителям подозрительным.

Гражданин, увидев патрульных, резко изменил направление движения. Инспекторы обратились к нему для проверки. Во время общения он заметно нервничал и, как оказалось, не зря.

Впоследствии мужчина сообщил, что имеет с собой соп пакеты с наркотиками. Для проведения ответных следственных действий на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливаться следователями.