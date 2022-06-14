14.06.2022 16:10 Виталий Хиневич

"Харьковоблэнерго" предупредил о фейковых чат-ботах

Абонентов компании просят быть внимательными.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Харьковоблэнерго".

Сообщается, что "Харьковоблэнерго" получило информацию о появлении фейкового чат-бота в Telegram, который выдает себя за чат-бот общества. Имя фальшивого чат-бота отличается от подлинного одним символом.

«Просим вас быть бдительными и напоминаем, как найти настоящий чат-бот "Харьковоблэнерго": открыть приложение Telegram, в строке "Поиск" набрать латинскими символами @Kooz2bot (без пробелов). Название канала – KharkivOblEnergobot. После выбора бота откроется диалог, который необходимо активировать, нажав кнопку “Start”»,- сообщили в компании.

Клиентам компании рекомендуют не открывать подозрительные сообщения в мессенджерах и не переходить по ссылкам, если есть сомнения в их происхождении.