    
Главная Новости Харькова ЖКХ "Харьковоблэнерго" предупредил о фейковых чат-ботах
14.06.2022  16:10   Виталий Хиневич

"Харьковоблэнерго" предупредил о фейковых чат-ботах

Абонентов компании просят быть внимательными.

Харьковоблэнерго
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Харьковоблэнерго".
 
Сообщается, что "Харьковоблэнерго" получило информацию о появлении фейкового чат-бота в Telegram, который выдает себя за чат-бот общества.  Имя фальшивого чат-бота отличается от подлинного одним символом.
 
«Просим вас быть бдительными и напоминаем, как найти настоящий чат-бот "Харьковоблэнерго": открыть приложение Telegram, в строке "Поиск" набрать латинскими символами @Kooz2bot (без пробелов). Название канала – KharkivOblEnergobot. После выбора бота откроется диалог, который необходимо активировать, нажав кнопку “Start”»,- сообщили в компании.
 
Клиентам компании рекомендуют не открывать подозрительные сообщения в мессенджерах и не переходить по ссылкам, если есть сомнения в их происхождении.
 
Напомним, электроснабжение вернули в крупный район Харькова.
 
Источник:   Харьковоблэнерго
 Тэги:  жкх, харьков, харьковоблэнерго
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.06 ЖКХ Абонплату за водоснабжение некоторым харьковчанам начислять не будут: названы условия 13.06 ЖКХ Коммунальщики просят харьковчан не оплачивать услуги ЖКХ через «Мегабанк» 12.06 ЖКХ На Северной Салтовке восстанавливают газоснабжение
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 